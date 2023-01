In der Turnhalle in Gommersdorf fand mit der Blaskapelle das traditionelle Weihnachtskonzert statt. Auch in diesem Jahr hatte der Dirigent der Blaskapelle, Erich Loos, ein buntes Programm aus klassischer und beschwingter Blasmusik zusammengestellt, sodass für jeden Geschmack mit Sicherheit ein Leckerbissen dabei war. Moderiert wurde der Konzertabend, wie gewohnt, von Jürgen Klohe.

