Kinder spenden an soziale Einrichtungen

Gommersdorf. An ihrem großen Tag, der ersten heiligen Kommunion, bedachten die Kinder in den Fürbitten auch Menschen, denen es nicht so gut geht wie ihnen. Für die elf Kommunionkinder war es keine Frage, einen Teil ihrer Bargeldgeschenke an Andere weiterzugeben, die Hilfe brauchen und in ihrem Alltag unterstützt werden müssen. Außerdem wurde darauf verzichtet, den Verwandten, Freunden und Nachbarn für ihr Kommunionsgeschenk ein Gegengeschenk zu machen und dafür lieber eine Spende zu geben.

Die Familien wählten folgende Einrichtungen für ihre Spende: Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Schwäbisch Hall unterstützt Familien in Zeiten der Krankheit, des Sterbens und des Trauerns. Die Lebenshilfe Hohenlohekreis bietet zahlreiche Freizeitangebote für Menschen mit geistiger Behinderung und die Beratung derer Familien an. Jede Einrichtung erhielt 275 Euro, somit haben die Kommunionkinder einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass Anderen geholfen werden kann.