Kinder hatten Spaß beim Tischtennis

Neunstetten. Auch in diesem Jahr nahm der TSV Neunstetten am Krautheimer Kinderferienprogramm teil und bot Kindern und Jugendlichen einen Vormittag rund um die Sportart Tischtennis. Mit 15 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnten wir auch dieses Jahr wieder eine große Anzahl an Sport- und Tischtennisinteressierte im Gemeindesaal Neunstetten begrüßen. Fünf Trainer führten die Gruppen durch Koordinations- und Geschicklichkeitsspiele, Ballroboter und Übungen am Tisch an die beiden Sportgeräte Schläger und Ball heran. Im Anschluss daran durften die Kinder sich bei der allseits beliebten Spielart „Rundlauf“ verausgaben. Zum Abschluss lud Bernd Hambrecht alle ein, an den Trainingstagen montags und donnerstags von 18.30 bis 20 teilzunehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1