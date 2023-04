Kandidaten stehen fest

Krautheim. Die sprichwörtlichen Hüte wurden in den Ring geworfen, jetzt stehen sie fest, die Kandidaten für das Amt des Krautheimer Bürgermeisters. Die Nachfolge des vorzeitig aus dem Amt scheidenden Andreas Köhler wollen insgesamt vier Bewerber antreten.

Der 47-jährige Andreas Insam aus Öhringen möchte als Verwaltungsbeamter mit Fachkompetenz ebenso überzeugen wie mit einem frischen Blick „von außen“. Ähnlich sieht das beim gleichaltrigen Bad Mergentheimer Markus Schmitt aus.

Mit Kristin Walter tritt auch eine Frau zur Wahl an. Für die 42-Jährige wäre es zumindest räumlich keine große Umstellung. Wohnhaft in Hardheim, arbeitet die gelernte Bürokauffrau und Wirtschaftsfachwirtin als Kassenverwalterin im Krautheimer Rathaus, kennt also den Verwaltungsapparat der Stadt aus eigener Erfahrung.

Der Jüngste im Bunde ist Marcel Koppe. Der 38-Jährige wohnt in Krautheim und ist beruflich sowohl als Unteroffizier bei der Bundeswehr als auch als Verwaltungsmitarbeiter im Krautheimer Rathaus tätig, verfügt also ebenfalls über Erfahrung in der Verwaltung.

Wer nun weitere Informationen über die Kandidaten und deren Ziele für die Jagsttalgemeinde möchte, hat hierzu im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Gelegenheit. Am Mittwoch, 3. Mai, werden sich die Kandidaten ab 19 Uhr der interessierten Öffentlichkeit im Eugen-Seitz-Bürgerhaus vorstellen, bevor dann am 7. Mai gewählt wird. sr