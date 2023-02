Kamin in Oberndorf brannte durch

Krautheim. Der Rettungsleitstelle Hohenlohe wurde am Dienstag gegen 22.30 Uhr zunächst der Brand einer Wohnung im Krautheimer Ortsteil Oberndorf gemeldet. Vor Ort stellte sich für die Rettungskräfte heraus, dass an einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße der Kamin in Brand geraten war. Der Schornstein brannte komplett durch. Die Feuerwehr hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Eine Ausbreitung des Feuers auf das restliche Wohnhaus konnte verhindert werden, jedoch ist das Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Zudem muss die Tragfähigkeit der Statik durch einen Sachverständigen überprüft werden. Die Bewohnerin des Hauses blieb unverletzt, sie konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 80 000 Euro. Neben der Polizei waren Rettungsdienst und die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und circa 40 Einsatzkräften vor Ort, so der Polizeibericht. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

