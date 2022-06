Dörzbach. Die Jagsttalbahn fährt am 10. Juli: Nach den bisher zwei erfolgreichen Bahnhofstagen im Mai und Juni fährt die Jagsttalbahn am Sonntag, 10. Juli, von 11 bis 17 Uhr erneut im Bahnhof Dörzbach. Interessenten können mit den historischen Fahrzeugen auf dem ersten kurzen, wieder in Betrieb genommenen Streckenabschnitt innerhalb des Bahnhofs Dörzbach (circa 400 Meter m, knapp zehn Minuten) fahren, dazu gibt es Bratwurst, kalte Getränke, Kaffee und Kuchen. Eine Fahrt kostet für Erwachsene drei Euro und für Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro. Der Lokschuppen und das Bahnhofsgebäude sind geöffnet und können besichtigt werden. Auch das „Lädle“ mit Souvenirs von der Jagsttalbahn kann besucht werden.

