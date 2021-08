In Wohnung eingebrochen

Dörzbach. Unbekannte verschafften sich zwischen Montagmorgen, gegen 4.45 Uhr, und Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, nach Angaben der Polizei unbemerkt Zutritt zu einer Wohnung in Dörzbach. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Haus in der Straße „Jagstblick“. An dem Gebäude machten sie sich an einem Fenster zu einer Wohnung zu schaffen, öffneten dieses und betraten die Wohnung. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, ist Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sollen sich beim Polizeiposten Krautheim melden.

