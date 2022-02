In Scheune eingebrochen

Altkrautheim. Unbekannte brachen am Wochenende in zwei Scheunen in der Eberstaler Straße in Altkrautheim ein. Mit einer aus einer gegenüberliegenden Scheune entwendeten Rübenhacke hebelten der oder die Täter das Scheunentor im Gewann Bild auf und durchsuchten das Innere. Es wurden mehrere Liter Diesel gestohlen. Unter anderem wurde dazu ein Kanister entwendet und einige Liter aus einem Traktor geschläuchelt. Weiteres Diebesgut wie einen Fahrradsattel und eine Dieselpumpe wurden in unmittelbarer Nähe zum Tatort wieder aufgefunden, lediglich der Kraftstoff und der Kanister blieben verschwunden. Zeugen sollen sich unter Telefon 06294/234 beim Polizeiposten Krautheim melden.

