In Krautheim hat sich viel getan

Krautheim. In Krautheim hat sich 2022 in verschiedenen Bereichen einiges getan. So nahm der Neubau der Kita Ginsbachtal für zwei Gruppen Gestalt an. Kinder aus den Gemeinden Altkrautheim, Unterginsbach und Oberginsbach sollen dort betreut werden. Im Januar 2023 werden die neuen Räume in Betrieb genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die städtebaulichen Planungen in Krautheim-Tal reichen vom geplanten Neubau eines Seniorenwohnheimes bis hin zu einer baulichen Nutzung des ehemaligen Lagerhauses neben dem Bahnhofsareal. Die Sanierungsmaßnahmen an der durch einen Brand geschädigten Grund- und Werkrealschule Krautheim sind abgeschlossen. Die Kosten belaufen sich auf 5,1 Millionen Euro.

Die Sanierung von Grund- und Werkrealschule in Krautheim ist abgeschlossen. © Frodl