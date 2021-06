IG Metall und Dometic Krautheim einigen sich auf Zukunftstarifvertrag

Krautheim. Der Kampf hat sich gelohnt. Nach über einem Jahr mit Aktionen, Verhandlungen und Auseinandersetzungen haben sich IG Metall und Geschäftsleitung des Caravan-Zuliefererbetriebs Dometic Germany Krautheim diese Woche auf einen Zukunftstarifvertrag für die rund 360 Beschäftigten am Standort Krautheim geeinigt.

AdUnit urban-intext1

Die wichtigsten Inhalte der Vereinbarung sind eine Standort- und Beschäftigungssicherung bis 2027. Die gesamte bisherige Produktion und die 360 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Rückwirkend ab 1. Januar erhalten die Arbeitnehmer 1,5 Prozent mehr Geld, ab 1. September erhöht sich das Einkommen nochmal um 1,5 Prozent, außerdem gibt es im Juli diesen Jahres und im Januar 2022 Einmalzahlungen von jeweils 256 Euro, Urlaubs- und Weihnachtsgeld betragen dieses Jahr 55 Prozent statt wie bisher 49 Prozent eines Monatseinkommens. Es wurde darüber hinaus vereinbart, dass die Einkommen bis spätestens 2024 vollständig an den Flächentarifvertrag der Holz- und Kunststoffverarbeitenden Industrie Baden-Württemberg angeglichen werden müssen.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Teil des Zukunftstarifvertrages sind auch feste Quoten für den Einsatz von Leiharbeit und die Verabredung, dass Leiharbeitnehmer in der Regel spätestens nach zwei Jahren in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Die Dometic Germany Krautheim verpflichtet sich in dem Vertrag, über den die Gewerkschaftsmitglieder in den nächsten Tagen noch abstimmen müssen, dazu, den Geschäftsbetrieb am Standort Krautheim uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. Vorgesehene Investitionen sind zum Beispiel die Entwicklung und Produktion von neuen Türen und ein zusätzliches Volumen für die Produktion von Aluminium-Fenstern. Für Gewerkschaftssekretär Arno Siebert ist dieses starke Ergebnis langwieriger Verhandlungen ein Erfolg von Beschäftigten und IG Metall: „Wir haben es endlich gemeinsam geschafft. Der Kampf der Beschäftigten um den Standort Krautheim war wichtig und wird nun mit sechs Jahren Zukunftssicherung belohnt.“