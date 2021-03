Krautheim. Noch ist unklar, warum es am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, auf dem Gelände einer Firma in der Altkrautheimer Straße in Krautheim brannte. Über Notruf war ein Containerbrand gemeldet worden, außerdem wurde mitgeteilt, dass anliegende Gebäude von den Flammen bedroht sind, so die Polizei.

Keine Verletzten

Die Feuerwehr Krautheim war mit 47 Einsatzkräften und zehn Löschfahrzeugen rasch vor Ort und verhinderte, dass die umliegenden Gebäude in Brand gerieten. Der Inhalt eines Abfallcontainers und ein unter anderem mit Kartons beladener Lkw-Auflieger brannten aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Der Polizeiposten Krautheim hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Feuer auf dem Firmengelände gekommen ist.