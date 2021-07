Höpfinger Bauauschuss: Sichtschutzzäune als „zu hoch“ eingestuft

Höpfingen. Mit verschiedenen Baugesuchen beschäftigte sich am Montag der Höpfinger Bauausschuss.

Einstimmig abgelehnt wurden vier private Baugesuche in Höpfingen und Waldstetten: Zum Einen wäre ein außerhalb des Baufensters geplanter Carport zu nahe an der Straße gelegen und hätte möglicherweise rangierende Fahrzeuge gefährdet, zum Anderen wurden drei Sichtschutzzäune an verschiedenen Standorten als „zu hoch“ eingestuft.

Hier empfahl Bürgermeister Hauck, zur Vermeidung derartiger Gesuche und im Sinne der allgemeinen Sicherheit grundsätzliche Beschlüsse zu fällen.

Auch bei einer Bauvoranfrage auf einem gemeindeeigenen Areal zeigte sich das Gremium zwiegespalten: Zwar könne man die nötige Änderung des Flächennutzungsplans durchaus anordnen, doch müsse ein neuer Sammelplatz für den hypothetischen Brandfall an der Schule gefunden werden. Thomas Greulich empfahl, nicht gleich das komplette Grundstück zu veräußern, sondern ein Teilstück als Schülersammelplatz zu behalten, bezeichnete die Bereitstellung von Wohnraum aber als „wichtiges Anliegen“. Martin Sauer und Ute König teilten die Ansicht; Helmut Häfner plädierte für zwei Bauplätze: „Ein 13 Ar großes Baugrundstück ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr zeitgemäß“, betonte er. Bürgermeister Hauck schlug vor, das Gesuch zunächst nicht zu befürworten, aber auch nicht gänzlich abzulehnen. „Es bedarf gewisser Abstimmungen zwischen Interessent und Verwaltung“, schilderte er und signalisierte Gesprächsbereitschaft der Gemeinde. Dem kam der Bauausschuss einstimmig nach. ad

