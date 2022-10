Herbstmesse nach zweijähriger Pause ein wahrer Besuchermagnet

Krautheim. Bei noch fast sommerlichen Temperaturen und nur wenigen Regentropfen war die 73. Krautheimer Herbstmesse, die am vergangenen Wochenende nach zweijähriger Pause stattfand, ein wahrer Besuchermagnet.

Viele Attraktionen

Dafür sorgten neben dem Wetter auch die vielen Attraktionen und kulinarischen Köstlichkeiten rund um das Krautheimer Schul- und Sportgelände. Nach zweijähriger Corona-Pause setzte die Stadt Krautheim als Veranstalter die jahrelange Tradition des Volksfestes fort. „Wie in alten Zeiten“ waren nicht nur aus dem Jagst - und Tal, sondern auch aus dem Bauland mehrere tausend Besucherinnen und Besucher zu diesem bunten Treiben mit einem großen Vergnügungspark und mehr als 80 verschiedenen Marktständen in der kleinen idyllischen Stadt des Mittleren Jagsttals gekommen.

Festauftakt im großen Festzelt beim Sportplatz war am Freitagabend durch den Bieranstich von Bürgermeister Andreas Köhler, der den Zapfhahn mit nur 2 Schlägen in das bereitstehende Bierfass trieb. Nachdem das Bier in die bereitgestellten Krüge geflossen ist, war dieses Fest offiziell eröffnet. Anschließend spielte die bekannte Stimmungs- und Showband der Extraklasse „Kzwoa“ aus Weilheim und es wurde ausgiebig gefeiert.

Der Samstagmorgen war noch etwas verregnet, aber pünktlich zum beginnenden Festumzug, der unbestrittene Höhepunkt des Festes, von der Jagsttalbrücke bis zum Festplatz, öffnete sich der wolkenverhangene Himmel und die Sonne schien für kurze Zeit.

Mehr als 16 verschiedene Fußgruppen aus den Stadtteilen Krautheims hatten sich am Festumzug beteiligt, wobei Gommersdorf mit 160 Teilnehmern die größte Gruppe stellte.

Im Festzelt angekommen begrüßte Bürgermeister Andreas Köhler alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Gäste und freute sich über diesen gelungenen Auftakt und wünschte weitere schöne Festtage bei bester Unterhaltung.

Im Anschluss sorgte die Blaskapelle Gommersdorf im Festzelt für die Unterhaltung der Festbesucher und am Abend war dann die Band „Flash Dance“ im Festzelt zu Gast und sorgte für Unterhaltung.

Die Beschicker des Krämermarktes, rund 80 Stände waren im Festgelände aufgebaut, öffneten am Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr ihr Stände. So konnte neben dem Samstag auch am Sonntag und Montag gebummelt und eingekauft werden. Am Sonntag war der Besuch „riesengroß“, denn in der „Weststraße“ gab es fast kein Durchkommen mehr. Das Angebot der Standbetreiber war riesig.

Neben einer Fahrzeugausstellung des Autohauses Essig, gab es neben Brot, Käse, Süßigkeiten, Spielzeug, Bastelartikel, Körbe, Wolle, Bekleidung, Haushaltsartikel, Kurzwaren, auch viele kulinarische Köstlichkeiten. Natürlich durfte bei diesen Temperaturen ein Eis nicht fehlen. Am Sonntag wurde im Festzelt noch ein schmackhaftes Mittagessen angeboten. Zur Unterhaltung spielte am Nachmittag die Stadtkapelle Krautheim im Festzelt.

Familienfreundlich

Auch der aufgebaute große Vergnügungspark war bestens besucht und die Kinder hatten mit den aufgebauten Fahrgeschäften richtigen Spaß. Zudem gab es dort wie an anderen Ständen familienfreundliche Angebote und Aktionen. Am Sonntag luden die Geschäfte in Krautheim-Tal zum Einkaufsbummel ein. Die Andreas-Fröhlich-Schule im Schulgelände lud zu einem „Tag der offenen Tür“ ein, wo es reichlich Informationen über den Schulalltag sowie Kaffee und Kuchen gab.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte sich mit einer großen Fahrzeugausstellung am Herbstmarkt beteiligt. Eine besondere Attraktion war hier mit der Drehleiter in die Höhe fahren zu können. Da gab es schon einen schönen Ausblick über die Stadt und das Marktgelände. Die Feuerwehrkameraden boten in der großen Fahrzeughalle Kaffee und Kuchen an. Dieses Angebot wurde reichlich genutzt. Die Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung veranstalteten am Nachmittag einen Gebrauchtbüchermarkt. Am Abend unterhielt dann die Showband „Call Me“ das Publikum.

Am letzten Veranstaltungstag, dem Montag, trafen sich ebenfalls bei sonnigem Herbst-wetter ab 13 Uhr die Mitarbeiter der ansässigen Betriebe und Behörden zu einem gemütlichen Beisammensein. Zum Festausklang des 73. Jagsttaler Volksfestes spielte ab dem frühen Abend die Winzerkapelle aus Klepsau auf. Um 21.30 Uhr wurden die Gewinner der drei Bierrenten der Herbsthäuser Brauerei gezogen. Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler zog eine sehr zufriedene Bilanz des Festes.

„Überwältigend“

Der Besuch sei in diesem Jahr überwältigend und damit habe man nicht gerechnet. Er bedankte sich zudem bei allen Helferinnen und Helfern sowie den Besuchern, die zu diesem guten Gelingen des Festes beitrugen, das reibungslos verlaufen ist. F