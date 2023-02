Haushaltsplan verabschiedet

Krautheim. Der Hohenlohe-Kreis feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Darauf wies Bürgermeister Andreas Köhler in der Sitzung des Krautheimer Gemeinderats hin. „Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir den Landkreis in diesem Jahr stark unterstützen – denn unsere Kreisumlage ist so hoch wie nie“, machte Köhler deutlich. Damit stieg er in die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023 ein, der einstimmig verabschiedet wurde.

Krautheim wird insgesamt rund 15,7 Millionen Euro an Ausgaben haben. Dem entgegen stehen Einnahmen in Höhe von 10,3 Millionen Euro. Das macht ein Minus von rund 5,4 Millionen Euro in der Stadtkasse – 2022 war es eine Betragunterdeckung von rund 770 000 Euro. Der Grund für das Defizit ist für den Bürgermeister allerdings klar, wie er erläutert: Vom Land gibt es in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisungen. Diese beziehen sich immer auf die Steuereinnahmen des Vorjahres und „die Gewerbesteuereinnahmen waren 2021 einmalig sehr hoch“ – daher fallen die Zuweisungen dieses Jahr weg. Die hohen Einnahmen sorgen außerdem für die Kreisumlage in Höhe von 3,3 Millionen Euro.

Besonders zu Buche schlagen bei den Ausgaben im Haushalt die Aufwendungen für Steuern und Abgaben (rund sechs Millionen Euro), erläutert Kämmerin Alexandra Keller. Sie rechnet auch damit, dass Personalkosten teurer werden (3,7 Millionen Euro), da Tarifverhandlungen ausstehen. Deshalb habe sie einen Puffer eingeplant. Zusätzliche Kreditaufnahmen würden 2023 nicht anstehen. Der Schuldenstand verringert sich durch Tilgungen um etwa 750 000 Euro und liegt am Ende des Jahres voraussichtlich bei rund 3,2 Millionen Euro.

Zu Beginn dieses Jahres liegen die liquiden Eigenmittel bei etwa 7,2 Millionen Euro. Diese werden durch höhere Umlagezahlungen allerdings stark abnehmen. Das Zahlungsmitteldefizit des Ergebnishaushalt liegt bei 4,9 Millionen Euro.

Die Stadt hat 2023 einiges vor, wie Keller erläuterte. Zu den Großprojekten gehören unter anderem die Sanierung der Eduard-Knoll-Straße (687 000 Euro), der Gemeindeverbindungsweg Oberndorf – Oberwittstadt (450 000 Euro), der Neubau des Busbahnhofs (500 000 Euro) sowie der Abriss des ZG-Areals (572 000 Euro). Schlusszahlungen für den Kindergartenneubau Oberginsbach und für die Breitbandversorgung (jeweils 100 000 Euro) stehen ebenfalls an.