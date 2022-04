Geld für Menschen in der Ukraine gesammelt

Krautheim. Der Krieg in der Ukraine und die entsetzlichen Bilder und Nachrichten, die uns tagtäglich erreichen, beschäftigen auch die Kinder und Jugendlichen an der Realschule Krautheim. Im Rahmen einer SMV-Sitzung wurde gemeinsam mit den Verbindungslehrern Martina Philipp und Uwe Amann sowie der Schulleitung überlegt, wie die Schulgemeinschaft den Menschen in der Ukraine und den Flüchtenden helfen kann. So wurde beschlossen, an der Realschule einen Waffelverkauf zu organisieren und den gesamten Gewinn an eine Organisation, die ukrainische Menschen unterstützt, zu spenden. Insgesamt kamen fast 1000 Euro zusammen, die an die „Aktion Deutschland Hilft“ überwiesen wurden. Alle Klassen spendeten Waffelteig und viele Schüler und Lehrkräfte waren bereit, den Menschen in der Ukraine durch den Kauf einer Waffel zu helfen und sogar freiwillig zusätzlich etwas zu spenden.

