Fahrzeug überschlug sich bei Schöntal

Schöntal. Eine 63-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Sonntagvormittag, gegen 10.30 Uhr, von Berlichingen kommend die Kreisstraße nach Neuhof. Kurz nach dem Neuhof kam sie aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, nachdem sie die dortige Böschung überwunden hatte. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie war ansprechbar, kam mit Verdacht auf Lebensgefahr ins Krankenhaus. Die Kreisstraße musste für circa eine Stunde für Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 52 Mann vor Ort. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 6500 Euro.



