Einigkeit im Kollegium geschätzt

Krautheim. In einer feierlichen Stunde wurden an der Realschule Krautheim eine Kollegin und ein Lehramtsanwärter verabschiedet sowie Dienstjubiläen gefeiert. Marc Loibl, der an der Realschule Krautheim in den letzten 18 Monaten seinen Vorbereitungsdienst erfolgreich absolvierte, verlässt zum Schuljahresende die Realschule.

Aufgeschlossen und freundlich

Realschulrektor Thomas Weniger lobte Loibls aufgeschlossene und freundliche Persönlichkeit sowie sein Engagement, auch mal mit anzupacken – vor allem im Schulgarten, den nun ein neues Hochbeet und ein Insektenhotel zieren.

Thomas Weniger wünschte ihm alles Gute, einen erfolgreichen Start in seiner neuen Schule sowie viel Kraft und Ausdauer für diesen anspruchsvollen, aber auch erfüllenden Beruf.

In die Heimat versetzt

Realschullehrerin Ekin Bengin wird auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen in ihre Heimat versetzt. Ekin Bengin unterrichtete die Fächer Deutsch, AES und Biologie.

In den vier Jahren engagierte sie sich im Schulprogramm-Team „Soziales Lernen“ und wird aufgrund ihre positiven Ausstrahlung und ihrer Hilfsbereitschaft vermisst werden. Rektor Weniger wünschte Ekin Bengin alles Gute für ihre Zukunft, ihre Familie und ihre neue Dienststelle.

Daneben wurden auch Dienstjubiläen gefeiert. So erhielten Rolf Bächle für sein 40-Jahr-Dienstjubiläum und Realschulrektor Thomas Weniger für sein 25-Jahr-Dienstjubiläum eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg. Umrahmt wurden die Feierlichkeiten durch Beiträge des Lehrerkollegiums.

Großer Zusammenhalt

Die scheidenden Lehrkräfte bedankten sich für die gemeinsame Zeit an der Realschule Krautheim, in der sie insbesondere den großartigen Zusammenhalt des Lehrerkollegiums schätzten.