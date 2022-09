Einbruch in Vereinsheim

Gommersdorf. Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unbefugt Zugang in ein Sportheim in Gommersdorf. Sie hebelten zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein.

Im Inneren brachen die Täter Türen auf und entwendeten unter anderem zwei Mikrofone, eine Lautsprecheranlage und Bargeld. Es entstand an den Türen und am Fenster ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zur Tat und den Unbekannten geben können, sollen sich beim Polizeiposten in Krautheim, unter Telefon 06294/234 melden.