Buntes Programm ist geplant

Krautheim. Nach zweijähriger Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie findet am Wochenende von Freitag, 14. Oktober bis Montag 17. Oktober die Krautheimer Herbstmesse mit einem großen attraktiven Festprogramm statt. Ein Festzug am Samstagnachmittag rundet das Programm ab. Beginn ist am Freitag, 14. Oktober um 19.45 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Andreas Köhler. Zum anschließenden Festauftakt spielt die Stimmungs- und Showband der Extraklasse „Kzwoa“.

Das Fest wird am Samstag, 15. Oktober um 13.30 Uhr mit einem großen Festumzug fortgesetzt mit anschließender Begrüßung der Gäste und der musikalischen Unterhaltung mit der Winzerkapelle Gommersdorf. Von 13 bis 19 Uhr findet der Krämermarkt und ein Familiennachmittag im Vergnügungspark mit Fahrpreisermäßigung bis zu 50 Prozent bei allen Fahrgeschäften sowie Sonderangebote an den übrigen Geschäften des Vergnügungsparkes statt.

Krämermarkt in den Straßen

Ab 20 Uhr sorgt „Flash Dance“ im Festzelt für eine „Riesenstimmung“. Am Sonntag 16. Oktober steht von 10 bis 19 Uhr der Krämermarkt in den Straßen der Stadt auf dem Programm. Ab 11 Uhr ist Volksfestbetrieb. Von 12 bis 17 Uhr findet in den Krautheimer Werkstätten der 7. Krautheimer Gebraucht-büchermarkt statt, und die Stadtkapelle Krautheim spielt von 13 bis 17 Uhr zur Unterhaltung auf. Ab 19 Uhr geht es denn weiter mit der Showband „Call Me“.

Am letzten Festtag gibt es von 13 bis 18 Uhr den Krämermarkt. Um 13 Uhr treffen sich die Behörden und Betriebe im Festzelt. Zum Festausklang spielt ab 18.30 Uhr die Winzerkapelle Klepsau. Das Volksfest wird um 22 Uhr mit einer Verlosung durch die Brauerei Herbsthäuser, deren Festbier zum Ausschank kommt, beendet. Veranstalter des beliebten „Volksfestes“ das in diesem Jahr bereits zum 73. Mal stattfindet, ist die Stadt Krautheim. An allen drei Tagen haben die Besucher freien Eintritt. In Krautheim-Tal sind die Geschäfte am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.