Brigitte Ehrenfired war 40 Jahre im Dienst der „Volksbank” in Krautheim

Krautheim. Nach nahezu 40 Jahren im Dienst der Volksbank Krautheim wurde Brigitte Ehrenfried im Rahmen einer Feierstunde im Beisein von Vorstand und ihren Kollegen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war sie am Schalter und in der Kreditabteilung in Krautheim tätig. Nach einer Familienpause konnte sie im Jahr 2000 für den Wiedereinstieg in das Bankgeschäft zurückgewonnen werden. Sie betreute dann zuerst die Zweigstelle in Neunstetten und seit dem Jahr 2003 verstärkte sie das Team in der Kreditabteilung.

Wolfgang Stauch verabschiedete Brigitte Ehrenfried. © Volksbank

Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft zeichneten sie aus und durch ihre angenehme und menschliche Art, ihre positive Lebenseinstellung und ihren Weitblick war sie bei allen Mitarbeitern sehr und angesehen.

Vorstandsmitglied Wolfgang Stauch verabschiedete die langjährige Kollegin Brigitte Ehrenfried. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit über die vielen Jahre hinweg und würdigte ihr großes Engagement, ihr Pflichtbewusstsein und ihre Loyalität zum Unternehmen.

