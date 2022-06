BGV spendete 10 000 Euro an die Krautheimer Feuerwehr

Krautheim. Die Versicherungsgruppe BGV Badische Versicherungen hat 10 000 Euro an die Feuerwehr Krautheim gespendet. Das Team der BGV, vertreten durch Vorstand Dr. Moritz Finkelnburg, Maximilian Kreiß, Stefan Schmidt und Markus Franke, würdigt damit die Arbeit der Feuerwehr und leistet einen wichtigen Beitrag zur aktiven Schadensverhütung. „Es ist uns ein großes Anliegen, den ehrenamtlichen Einsatz mit dieser Förderung zu unterstützen“, sagte Finkelnburg bei der Spendenübergabe an Bürgermeister Köhler und Kommandant Jörg Hochwald. Er dankte der Führungsmannschaft der Wehr für ihr Engagement: „Es ist ein großes Glück, dass es solch engagierte und gut ausgebildete Experten gibt, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Bevölkerung einsetzen.“ Nach Dankesworten des Bürgermeisters gab der Kommandant den Gästen einen Einblick in Organisation und Struktur der Wehr – und freute sich über die großzügige Unterstützung, welche die außerplanmäßige Anschaffung von dringend benötigten Ausrüstungsgegenständen für die Mannschaft ermöglicht. Bild: BGV

