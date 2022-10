Betrunken mit Sattelzug in Schöntal unterwegs

Schöntal. Ein Fahrer eines Sattelzuges wurde am Montagmittag kontrolliert, nachdem Mitarbeiter der Polizei mitteilten, dass der Mann betrunken sei. Der 44-Jährige konnte gegen 15.30 Uhr durch die Beamten in der Emil-Ziehl-Straße in Schöntal fußläufig angetroffen werden. Da er kurz zuvor jedoch noch mit dem Sattelzug gefahren war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,8 Promille an. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins, muss der Mann nun mit einer Strafanzeige rechnen.

