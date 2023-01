Baum fällt auf Motorhaube

Krautheim. Rund 28 000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag durch einen umstürzenden Baum. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines VW Tiguan gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 1025 von Krautheim in Richtung Gommersdorf unterwegs, als – während der Fahrt – plötzlich ein Baum von rechts auf die Motorhaube seines Pkw fiel. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 25 000 Euro.

Kurz darauf befuhr ein Ford-Lenker diese Strecke und übersah den auf der Straße liegenden Baum. Beim Überfahren entstand Sachschaden von rund 3000 Euro an seinem Auto. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr Krautheim kümmerte sich um die Bergung des Baumes.

