Aus Kindern wurden Pizzabäcker

Krautheim. Der BSK-Jugendtreff hatte beim diesjährigen Ferienprogramm der Stadt Krautheim die Kinder ab sechs Jahren zu fünf Aktionen eingeladen, um mit ihnen eine schmackhafte Pizza zu backen. Der Leiter der Einrichtung, Thomas Erl, war mit der Teilnahme der Buben und Mädchen bei den einzelnen Aktionen sehr zufrieden. So hatten sich auch bei der letzten „Pizzaaktion“ am Donnerstag sowohl am Vor- als auch am Nachmittag wieder zahlreiche Kinder eingefunden.

Bevor die fertig gebackene Pizza aus dem Ofen kam, gab es jedoch noch eine Menge Vorarbeit zu tun. Die anwesenden Kinder durften ihre Pizza nach eigenen Wünschen belegen. Zuerst wurde der Pizzateig hergestellt und eifrig geknetet, dann die Zutaten wie Käse, Salami oder Pilze geschnitten, ehe die Pizza belegt und in den vorgeheizten Backofen geschoben wurde. Bis diese gebacken war, vergingen einige Minuten Wartezeit.

Im Nebenraum wurden einige lustige Spiele gemeinsam gespielt. Mit Spannung holte dann Jugendleiter Thomas Erl die gebackenen Pizzen aus dem Ofen, die selbstverständlich gleich gegessen wurden und man deutlich sah, dass sie den Kindern sehr gut schmeckte. Am Abend fand dann die letzte „Pizzabackaktion" des diesjährigen Ferienprogrammes ebenfalls wieder mit einer regen Teilnahme von Kindern statt.