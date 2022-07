Abschlussklassen erhalten „Mittlere Reife“

Krautheim. Eine gelungene Abschlussfeier im Bürgerhaus feierten die Krautheimer Entlass-Schüler der Realschule. Im Rahmen eines feierlichen Programms erhielten sie ihre Zeugnisse. Bürgermeister Andreas Köhler und Realschulrektor Thomas Weniger beglückwünschten die Absolventen und gaben damit gleichzeitig den Startschuss für einen neuen Lebensabschnitt.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnten die Schüler neue Wege gehen und mit der richtigen Einstellung würden sich viele Türen öffnen. Die Anstrengungen hätten sich gelohnt, so Thomas Weniger. Fit für die Zukunft seien die Absolventen jetzt, ganz getreu dem Motto der Realschule Krautheim. Er freute sich über das erfolgreiche Abschneiden der Entlass-Schüler, immerhin hätten zehn der Schüler eine „1“ vor dem Komma, und wünschte alles Gute für die Zukunft. Familie, Freunde und alle am Schulleben beteiligten hätten dazu beigetragen, die Herausforderungen zu meistern. Im Anschluss fand die Zeugnisübergabe durch die Schulleitung und die Klassenlehrer statt. Insgesamt erhielten 47 Schüler das Zeugnis der Mittleren Reife und drei Schüler ihre Hauptschulabschlusszeugnisse.

Außerdem wurden die Sonderpreise für Sprachen, Naturwissenschaften und Schulbeste verliehen. Diese gingen in diesem Jahr komplett an Line Wachter, die mit einem Schnitt von 1,0 für ihre hervorragenden Leistungen belohnt wurde.

Auch die Klassen 5 bis 9 wurden am letzten Schultag in die wohlverdienten Sommerferien entlassen, um Kraft für die nächsten Etappen ihrer Schullaufbahn zu tanken.

Dazu trafen sich am letzten Schultag alle Schüler auf dem Hartplatz hinter der Realschule. Rektor Weniger äußerte sich hocherfreut über die Vielzahl an zu verteilenden Preisen (17,1 Prozent ) und Belobigungen (33,6 Prozent). Somit konnten über 50 Prozent aller Schüler einen Preis oder ein Lob mit nach Hause nehmen.

Sonderpreise gab es im Anschluss für die Stufensieger des Mathe-Wettbewerbs „Problem des Monats“. Über das gesamte Schuljahr hinweg löste die meisten Probleme in Klassenstufe 5 Emilia Keller (5a).

Schließlich wurde noch zahlreichen Neuntklässlern die „5-Sterne-Zertifikate“ für ausgezeichnete Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern oder in Englisch verliehen.

Ein 5-Sterne Zertifikat in Naturwissenschaft erhielten: Johannes Steffan und Florian Trunk (9b). Das 5-Sterne Zertifikat in Englisch erhielten: Antonija Rubic, Emily Hein, Kim Weiß, Richarda Maurer (alle 9a); Stella Hein, Paula Möhler (9b); Sebastian Chalupa, Paula Mohaupt, Lisa-Marie Roicke, Anika Weber (alle 9c).

Auch für die erfolgreiche Teilnahme beim Känguru-Wettbewerb in Mathematik sowie beim internationalen Englisch-Zertifikat wurden einige Schüler ausgezeichnet .

Entlassschüler der 10a (in alphabetischer Reihenfolge): Souhaib Al Hejazi, Paul Beck, Jana Bock, Anna Deuser, Kevin Frank, Jule Hannemann, Joana Hüttel, Tom Käfer, Nina Kramm, Finn Kron, Lena Maurer, Moritz Preiszig, Tamara Rehrauer, Noah Rudolf, Ruben Schmitt, Sophie Schuhmacher, Tim Schupp, Xenia Stach, Marlon Stumpf, Jonas Wolpert, Kai Woltersdorf, Franzesca Zaza, Alina Zürn.

Entlassschüler der 10b (in alphabetischer Reihenfolge): Louis Amon, Lucas Bauhof, Jana Dörr, Luca Dorsch, Jule Haak, Mario Heinkelmann, Alisa Hörnle, Jasmin Klärle, David Kohler, Madlen Kraus, Melina Krauter, Antonia Krüger, Alena Loos, Fabio Nied, Sophia Nied, Sabrina Niederle, Lara Salig, Michelle Schlotz, Felix Schuster, Antonia Schwab, Line Wachter, Lou Anna Wachter, Moritz Wachter, Tim Wachter.