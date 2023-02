Dörzbach. Rund 9000 Euro Sachschaden entstand nach Angaben der Polizei am Freitagabend bei einem Unfall auf der Landesstraße 1020 bei Dörzbach. Ein 28-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi A3 auf der Landesstraße von Jagstberg in Richtung Hermuthausen unterwegs. Bei Regen übersah er vermutlich, dass ein vorausfahrender 62-Jähriger mit seinem VW Golf verkehrsbedingt komplett abbremsen musste und fuhr mit seinem Audi auf den Wagen auf. Durch die Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Wagen des 28-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

