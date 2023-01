6800 Euro gehen an „Give One Back“

Krautheim. Nach zweijähriger Corona-Pause stand beim Weihnachtsbasar der Realschule Krautheim das altbekannte Motto „Kinder helfen Kindern“ im Mittelpunkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee dazu kam den Lehrern bereits in den 80er Jahren nach dem Atomunglück von Tschernobyl. Seitdem unterstützt die Schule jedes Jahr eine andere Hilfsorganisation aus der Region, die sich für hilfsbedürftige Kinder engagiert.

Und so wurden in weihnachtlicher Atmosphäre wieder eine Vielzahl an Speisen und Getränken sowie Bastelarbeiten zum Kauf angeboten.

Engagement gewürdigt

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung Wertheim: Schülerzahlen bleiben stabil Mehr erfahren Elpersheim Förderverein hat viel für die Astrid-Lindgren-Schule Elpersheim erreicht Mehr erfahren

Die Vorbereitungen und das große Engagement von Schülern, Eltern und Lehrern zahlten sich aus: Der komplette Erlös von 6800 Euro geht an den ehrenamtlich strukturierten Verein „Give One Back“ und soll Straßenkindern in Bangladesch zugutekommen. Als Vertreter des Vereins nahm Kassenwart Matty Wiener den symbolischen Scheck von den Schülersprechern in Empfang.