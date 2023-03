52-Jährige schwer verletzt in Klinik geflogen

Dörzbach. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitt die 52-jährige Fahrerin eines Mini Coopers schwere Verletzungen. Die Frau war gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Dörzbach in Richtung Hohebach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam sie nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baumstumpf. Vermutlich war sie bei der Kollision nicht angeschnallt. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. „Aufgrund von Zeugenhinweisen und Alkoholdosen im Fußraum des Pkw könnte die Frau unter Alkoholeinfluss gestanden haben, weshalb ihr im Krankenhaus Blut abgenommen wurde“, so die Polizei, und weiter: „Die Ermittlungen dauern an. Am Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10 000 Euro.“