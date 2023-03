5000 Euro Sachschaden

Schöntal. Bereits am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker nach Angaben der Polizei einen geparkten Mercedes Sprinter in Schöntal, vermutlich mit einer Landwirtschaftsmaschine. Der Pkw war zwischen 18.30 Uhr und 21.15 Uhr in der Eichinger Straße kurz vor dem Ortsausgang abgestellt. Der Unbekannte befuhr diese vermutlich in Richtung Merchingen, streifte den Mercedes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht oder dem Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07940/9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

