25 Tonnen weniger CO2

Hohenlohekreis. „Statistisch gesehen hat in der ersten Stadtradeln-Woche jede Bürgerin und jeder Bürger im Hohenlohekreis eineinhalb Kilometer mit dem Rad zurückgelegt“, bilanziert Martin Hellemann-Brenner, Mobilitätsbeauftragter des Hohenlohekreises. 1920 Radler haben bislang aktiv teilgenommen, darunter 64 Mitglieder von Kommunalparlamenten. Insgesamt sind 2606 Teilnehmer in 302 Gruppen registriert.

Der Wettbewerb unter den Teams ist spannend: Betrachtet man die gefahrenen Kilometer pro aktivem Radler bei Teams mit mehr als 15 Teilnehmern, führt aktuell das Team WE mit 175 Kilometern pro aktivem Radler das Feld an, gefolgt von der Feuerwehr Öhringen mit 153 Kilometern. Das Team Landratsamt hat in der Gesamtwertung die meisten Kilometer geradelt. Mit mehr als 50 Aktiven haben die Teams Stadtverwaltung Öhringen, Pestalozzischule Pfedelbach und Ökumene Öhringen die meisten Radler.

Hellemann-Brenner zeigt sich positiv überrascht über den hohen Zuspruch zur Aktion Er freut sich, dass auch im Hohenlohekreis das Fahrrad zunehmend als klimafreundliche Alternative zum Auto bei Alltagswegen entdeckt werde. „In dieser ersten Aktionswoche wird dem Hohenlohekreis eine CO2-Vermeidung von 25 Tonnen attestiert. Natürlich wurde nicht für jeden Weg mit dem Rad das Auto dafür stehengelassen. Aber selbst wenn es realistisch nur ein Drittel wäre, ist die Zahl von zirka acht Tonnen CO2-Einsparung für uns ein gigantischer Wert.“

Zwölf Kommunen beteiligt

Ziel des kommunalen Wettbewerbs ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen und dabei Bürger als auch Unternehmen und Verwaltungen für das Radfahren im Alltag zu begeistern. Folgende Kommunen aus dem Hohenlohekreis beteiligen sich: Bretzfeld, Dörzbach, Forchtenberg, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Öhringen, Pfedelbach und Zweiflingen.

