20.000 Euro Schaden nach Brand in Gommersdorf

Krautheim. Ein Schaden von rund 20 000 Euro entstand am Montagvormittag in Gommersdorf. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 8.15 Uhr die Heizungsanlage in einem Gebäude in der Kapellenstraße in Brand.

Die Bewohnerin wurde aufgrund des Rauchgases auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. An der Heizung entstand Sachschaden, das Gebäude blieb unversehrt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. pol



