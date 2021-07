15 Einser vor dem Komma verbucht

Krautheim. An der Realschule Krautheim wurden die Absolventen in einer besonderen Entlassfeier verabschiedet. Aufgrund der Pandemiesituation fanden Feier und Zeugnisausgabe in diesem Schuljahr in kleinerem Rahmen im Freien auf dem Schulhof statt.

Realschulrektor Thomas Weniger begrüßte zu Beginn die Schulabgänger, ihre Angehörigen sowie auch die Lehrkräfte der Realschule. Er freue sich darüber, dass trotz ständig ändernder Inzidenzen eine gemeinsame Entlassfeier unter Einhaltung eines Hygienekonzepts möglich sei. Die drei Entlass-Klassen selbst übernahmen teilweise die Regie und gestalteten ein kleines Programm.

Realschulrektor Thomas Weniger nahm in seiner Rede Bezug auf die Einschränkungen und die zusätzlichen Erschwernisse, die die Schüler zusätzlich durch die Corona-Krise in den beiden letzten Schuljahren hatten. Er betonte, dass unvorhersehbare Dinge die Absolventen immer wieder treffen könnten. Sie sollten diese besondere Situation als Übungslauf und Herausforderung sehen. Wer unter Pandemie-Bedingungen seinen Abschluss geschafft hat, für den wird auch der weitere Lebensweg zu meistern sein.

Dabei komme es vor allem auf die richtige Einstellung, positives Denken und Gemeinschaftssinn an. Rektor Weniger sprach darüber hinaus von den guten Perspektiven der Absolventen und dass viele der Entlassschüler bereits einen Anschluss an die Realschule gefunden hätten. Er gratulierte den Schülern zu den bestandenen Prüfungen, verabschiedete sich im Namen des gesamten Lehrerkollegiums und wünschte ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft.

Guten Schnitt erzielt

Bei der Vergabe der Zeugnisse lobte Thomas Weniger die Prüfungsergebnisse, denn alle Klassen hätten gute Durchschnitte erzielt. Die Klasse 10 a hatte einen Schnitt von 2,4 erreicht mit vier Preisen und vier Belobigungen, die Klasse 10 b erreichte einen Schnitt von 2,4 mit vier Preisen und acht Belobigungen und die Klasse 10 c hat einen Durchschnitt von 2,3 erreicht mit insgesamt sieben Preisen und sechs Belobigungen. Alle 56 Schüler erzielten zusammen einen Gesamtdurchschnitt von 2,3. Neben den Realschulabschlussprüfungen fanden in der Realschule Krautheim auch die Hauptschulabschlussprüfung statt. Den beiden G-Schüler der neunten Klasse wurde ebenfalls feierlich deren Abschlusszeugnisse überreicht.

Nachdem die Jugendlichen ihre Zeugnisse erhalten hatten, wurden noch Sonderpreise in drei Kategorien vergeben: Der Sonderpreis für die besten Leistungen in den Sprachen ging an Alina Wachter (10 c), die in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch den besten Notendurchschnitt erreicht hatte. Der Sonderpreis für Mathematik und Naturwissenschaften ging an den Schüler Maxim Hagelganz (10 c) und Kai Wurst (10 b). Den besten Durchschnitt mit 1,0 und somit Preisträgerin des Schulbestenpreises erreichte die Schülerin Alina Wachter (10 c). Über diese besonderen Leistungen hinaus beglückwünschte Rektor Thomas Weniger auch die weiteren 15 Schülerinnen und Schüler, die eine Eins vor dem Komma erreicht hatten.