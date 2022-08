Zwei tolle Wochen erlebt

Königheim. Auch dieses Jahr ging es für die DLRG Königheim wieder ins Sommerzeltlager. Unter dem Motto „40 Jahre Zeltlager – Die Jubiläumsedition“ verbrachte man mit insgesamt 40 Kindern und an die 25 Betreuern des Vereines zwei tolle Wochen auf dem Zeltplatz in Bayreuth.

Klagte man im letzten Jahr über durchwachsenes Wetter, zeigte in diesem Jahr das Thermometer keinen Tag unter 25 Grad Celsius an. Doch auch die Hitze konnte die Teilnehmer im Programm nicht bremsen. Mit dem Motto wollte man den Kindern einen kleinen Einblick in die Themen und Bastelideen der letzten Jahre bereiten. Die Schaufensterpuppe „Alex“ präsentierte jeweils das Tagesmotto, indem sie ein Lagershirt der letzten Jahre angezogen bekam.

Der Arbeitskreis Basteln suchte die Bastelideen der letzten Jahre heraus, so konnten die Kinder beispielsweise wie schon beim Motto „Welcome to the Jungle“ (2019) ihrer Kreativität beim Baumhausbauen freien Lauf lassen. So entstanden in kleinen Gruppen fantasievolle Baumhäuser, die rund um ein Stück Baumast gebaut wurden.

Aber auch passend zum Motto Jubiläumsfeier wurden bunte Pinatas von den Kindern gezaubert, die dann natürlich auch mit Süßigkeiten gefüllt und zerschlagen wurden – auch wenn dies teilweise sehr schwergefallen ist, bei all den schönen Ideen. Als großes Bastelprojekt konnten sich die Kinder auf einem Holzbrett austoben.

Doch auch das Spieleprogramm kam nicht zu kurz: Klassiker wie das 50-Punkte-Spiel, bei dem die Kinder auf dem gesamten Gelände Katzenaugen mit Zahlen suchen mussten und daraufhin Fragen beantworteten oder auch die Stadtralley waren wie jedes Jahr ebenfalls am Start.

Ein kleines Spielehighlight war wohl der Jahrmarkt auf dem Zeltplatz. Hier wurde das Motto „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ (2012) nochmals aufgeweckt. Bei Dosenwerfen, Entenangeln oder Luftballonschießen konnten sich die Kinder Punkte erspielen für selbstgemachte gebrannte Mandeln oder frisches Popcorn.

Natürlich blieb bei diesem warmen Wetter auch der Schwimmbadbesuch nicht aus und somit wurde das Motto „Wir tauchen ab“ (2021) doch auch des Öfteren zum Tagesmotto. Unter dem Motto „Europareise“ (2007) ging es dann für alle in den Freizeitpark Schloss Thurn. Hier verbrachte die Gruppe einen ganzen Tag auf Achterbahn, Wildwasserbahn und Co. und der Tag verging wie im Flug. Nochmal vom Platz ging es dann unter dem Motto „Familie Feuerstein“ (2004) in ein Urweltmuseum, welches vor allem für die jüngeren Teilnehmer sehr interessant war und einiges über die Zeit der Dinosaurier erklärte.

Und so hatten beim DLRG-Sommerzeltlager alle gemeinsam einfach wahnsinnig viel Spaß.