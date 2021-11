Zwei neue Ausbilder

Königheim. Florian Greulich und Benedikt Streitel haben erfolgreich die Prüfungen zum Ausbilder Rettungsschwimmen abgelegt. Mit dieser Qualifikation sind die beiden berechtigt, ab sofort eigenverantwortlich Rettungsschwimmkurse Bronze, Silber, Gold, Kurse zum Juniorretter und dem Schnorcheltauchabzeichen durchzuführen. Ebenso dürfen sie alle Leistungen prüfen und die jeweiligen Urkunden ausstellen.

Zum Erreichen dieser Qualifikation war einiges an Vorarbeit notwendig. Die Beiden qualifizierten sich in mehreren Stufen zum Ausbildungsassistenten Rettungsschwimmen, erlernten methodische, didaktische, vereinsspezifische und personenspezifische Grundlagen, qualifizierten sich im Bereich Erste-Hilfe/Sanitätswesen und hospitierten regelmäßig in der Ortsgruppe als Hilfsausbilder. Die beiden jungen Ausbilder werden die Rettungsschwimmausbildung der Ortsgruppe weiterhin sicherstellen und die bisherigen Ausbilder unterstützen. Die DLRG-Ortsgruppe Königheim freut sich über das Engagement.

Florian Greulich (stehend) und Benedikt Streitel sind nun Ausbilder Rettungsschwimmen. © DLRG

Die Ortsgruppe wurde monetär durch den Rotary Club Tauberbischofsheim unterstützt, um die Qualifikationen der zukünftigen Ausbilder problemlos zu ermöglichen.