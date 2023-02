Königheim. Hermann Hufnagel (Bürgerliste) fragte in der Gemeinderatssitzung am Montag an, wie es eigentlich mit einer Bürgerbeteiligung in Sachen Energie in Königheim aussehe. Bürgermeister Ludger Krug resümierte, dass die Bürgerenergie Königheim GmbH bereits 2012 gegründet worden sei. 99 Prozent der Beteiligung lägen bei der Zeag, ein Prozent bei der Gemeinde. Die Zeag praktiziere dieses Modell in mehr als 20 Kommunen. In die GmbH könne sich auch eine Genossenschaft einkaufen, die es zu gründen gelte. Grundvoraussetzung sei aber, dass sich Menschen finden, die bereit sind, sich für eine solche Genossenschaft zu engagieren.

Der Bürgermeister zeigte sich aber wegen der letzten beiden Solarprojekte positiv gestimmt, auch wenn sie für die Grundstücksbesitzer Mehrarbeit bedeuten. Die Genossenschaft, so Krug, brauche eine eigene Solaranlage. Die auf dem Dach einer kommunalen Einrichtung einzubringen, wäre eine Win-Win-Situation für die Genossenschaft und die Gemeinde.

Zuvor hatte der Königheimer Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für den Solarpark „Reißklinge“ einstimmig gefasst. hvb