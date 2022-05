„Wenn’s klappt, wie ein Sechser im Lotto“

Die Sanierung des seit Jahrzehnten leerstehenden alten Schulhauses im Herzen Königheims stand im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in der Aula der Kirchbergschule.

Königheim. Doch zuvor musste sich das Gremium mit der Erweiterung der bestehenden ortsfesten Funkanlage auf dem Kachelberg um eine 5G-Sendeanlage befassen. Gemäß den Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes ist die Standortgemeinde zu solch einem Vorhaben zu hören. Fraglich ist jedoch, ob im Falle eines abschlägigen Votums dieses überhaupt Konsequenzen nach sich ziehe. So weit kam es im zugrundeliegenden Fall nicht. Bürgermeister Ludger Krug legte den Räten zur Entscheidungsfindung die Ausführungen des Bundesamtes für Strahlenschutz vor, die beinhalteten, dass bislang aufgrund sehr großer Datenlage und vielen Studien keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen nachgewiesen wurden. Dementsprechend erteilte der Gemeinderat der Erweiterung der Funkanlage um eine 5G-Sendeanlage seine Zustimmung.

Im Rahmen der Bauanträge nahm die Sanierung des alten Schulhauses mit Gastronomie im Erdgeschoss und Ferienwohnungen im Ober- und Dachgeschoss am Kirchplatz in Königheim breiten Raum ein. Das markante, ortsbildprägende und denkmalgeschützte Gebäude befindet sich in Gemeindeeigentum und fristet seit dem Neubau der Kirchbergschule nutzungstechnisch ein Schattendasein. Darum wurde das einstens stattliche Gebäude mit den vielen Fenstern, dem Walmdach und den Spitzgauben quasi dauerhaft auf der Internetseite des Landesdenkmalamtes zum Verkauf angeboten.

Gastraum statt Klassenzimmer

Aus den drei ehemaligen Klassenräumen im Erdgeschoss sollen künftig zwei als Gastraum, einer als Küche dienen. Die Kellerräume bieten Platz für Sanitäranlagen und Abstellraum. Aus den zwei großzügigen Lehrerwohnungen mit den dem Charme eines Altbaus innewohnenden typischen Raumhöhen sollen vier Ferienwohnungen entstehen. Weitere zwei sollen im bisher unausgebauten Dachgeschoss unterkommen. Aus den vorhandenen drei sollen vier symmetrisch angeordnete Spitzgauben entstehen, „damit es gut aussieht“, erläuterte Krug die Planungen.

Auch auf der Gebäuderückseite müssen, um Licht in die Ferienwohnung zu bekommen, Dachfenster eingelassen werden. Die in den 70er Jahren angebauten, in schlechtem Zustand befindlichen Garagen sollen abgerissen werden. Die Fläche schafft somit Raum für neun Parkplätze. „Wenn das klappt, wäre das aus Gemeindesicht wie ein Sechser im Lotto“, umschreibt der Bürgermeister freudig diesen Bauantrag. Das sanierte Gebäude würde das denkmalgeschützte Ensemble aus Rathaus, Pfarrhaus, Pfarrkirche Sankt Martin sowie dem gegenüber befindlichen privaten Wohnhaus zu einem stimmigen Gesamtbild im Herzen der Brehmbachgemeinde komplettieren. Ein attraktiver Blickfang im Weinort.

Aktueller einziger „Schandfleck“ dieser rund um den Kirchplatz gelegenen Gebäude sei das alte Schulhaus. Überdies berge die geplante Gastronomie und Außengastronomie Potenzial zur Belebung des Kirchplatzes. Bezüglich der Art der Gastronomie traf Krug keine Aussagen.

Der Investor, selbst kein Gastronom, befinde sich in Verhandlungen. „Man darf gespannt sein“, blickte er in die Zukunft. Klar sei, dass dies für eine Gemeinde der Größe Königheims mit rund 1600 Einwohnern, die keine Gastwirtschaft mehr beherberge, eine Bereicherung darstelle, zumal es dem landläufigen Trend der Wirtshausschließungen entgegen gehe. Die Lärm- und Geruchsemmissionen sind zu prüfen und einzuhalten.

Zuversichtlich zeigte er sich, dass nach „sehr langen Verhandlungen mit dem Landesdenkmalamt“ eine abschließende Klärung erreicht werde. Das Gremium stimmte bei einer Enthaltung dem Bauantrag zu.

Ebenso zugestimmt wurde dem Neubau eines Reitplatzes mit Einfassung in Gissigheim mit der Maßgabe, dass die wasserschutzrechtlichen Vorschriften Berücksichtigung finden, da das Bauvorhaben im Wasserschutzgebiet liege.

Dem Bauantrag auf Anbau einer Maschinenhalle an eine bestehende Garage in Pülfringen wurde ebenfalls entsprochen.

Zudem wurde das Einvernehmen zum Bau zweier Einfamilienhäuser nebst Garagen im Ortsteil Brehmen erteilt.

Unter Fragen und Anregungen wollte Gemeinderat Christian Rapp wissen, was es mit der Kabelverlegung in der Siedlerstraße in Pülfringen auf sich habe, respektive dies nichtöffentlich bekannt sei. Der Rathauschef sorgte für Aufklärung. Die ursprünglich von der Telekom im Dezember geplanten und zu dieser Zeit veröffentlichten Kabelverlegungsarbeiten haben sich bis in den Mai verzögert.

Die ebenfalls von Christian Rapp monierte starke Verunkrautung der Kirchtreppe in Pülfringen wurde bereits vergangene Woche vom Bauhof beseitigt.

Gemeinderat Christof Fischer interessierte sich für die Datensicherheit im Rathaus. Zum einen habe man vor zwei Wochen eine Cyberversicherung abgeschlossen, informierte Krug, falls im Zusammenhang mit einem Angriff verlorengegangene Daten von Computerspezialisten aufwendig wiederhergestellt werden müssten, was erhebliche Kosten nach sich ziehe. Zum andern beachte man stets die regelmäßigen Hinweise des Rechenzentrums. Zu guter Letzt befinde man sich aktuell im Austausch mit dem EDV-Dienstleister, ob man das verwendete Antivirenprogramm wechsle. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, erklärte der Bürgermeister den aktuellen Stand.