Wasserretter an der Nordsee aktiv

Main-Tauber-Kreis. Zwei Wasserretter aus den DLRG-Gruppen Königheim (Vera Künzig) und Tauberbischofsheim (Mario Lang) unterstützten den zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Am Strand der ostfriesischen Insel Baltrum beaufsichtigten die beiden acht Tage die wassersporttreibenden Gäste, vor allem während der Hochwasserphasen. Der tägliche Dienst erfolgt vollständig ehrenamtlich und während der Urlaubszeit der Wachgänger. Gestartet wurde jeden Morgen mit der Beflaggung der Wachstation sowie mit dem Ermitteln der Wetterdaten, bevor die Beaufsichtigung der Wasserfläche folgte. Zusätzlich sind die Rettungsschwimmer aus ganz Deutschland an den Küsten für Erste-Hilfe Maßnahmen und Kindersuche zuständig. Auch die Beantwortung der Nachfragen der Gäste und Öffentlichkeitsarbeit zählen zu den Aufgaben. Die Voraussetzungen für die Tätigkeit sind mindestens das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber, eine aktuelle Einsatzfähigkeit und ein Mindestalter von 16 Jahren. Der Wachdienst an den Küsten stellt eine gute Ergänzung zum DLRG-Angebot vor Ort dar und ermöglicht den Aktiven, über den Tellerrand der eigenen Ortsgruppe hinaus, viele Kameraden und Einsatzorte kennenzulernen.

