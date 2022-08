Vortrag über den Künstler Max Wolf

Gissigheim. Interessante Einblicke in Leben und Werk des 1824 in Gissigheim geborenen Malers Max Wolf und in die Kunst-Epoche des Realismus und der Romantik eröffnet eine Vortragsveranstaltung, die am Schutzengelfest-Sonntag, 4. September, um 17 Uhr im Rahmen der Gemälde-Ausstellung „Max Wolf und seine Künstler-Freunde“ im Gissigheimer Schloss stattfindet. Referent ist der bekannte Mannheimer Kunsthistoriker Dr. Benno K. Lehmann.

Einen Einblick in das Leben und künstlerische Schaffen des Gissigheimer Heimatsohns und in die (Kunst-) Epoche, in der Wolf lebte und malte, gibt der renommierte Mannheimer Kunsthistoriker Dr. Benno Lehmann in einer Vortragsveranstaltung mit Power-Point-Präsentration am Schutzengelfest-Sonntag, 4. September, im Schloss.

Lehmann hat lange Jahre als Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten in ganz Deutschland gelehrt und seine Studenten überall mit der lebendigen und praxisnahen Art seines Unterrichts begeistert hat. Auch in Vortragsveranstaltungen und bei Ausstellungen weiß der promovierte Wissenschaftler seine Zuhörer in den Bann zu ziehen. Spezialgebiete Lehmanns, der auch Jurist und Diplom-Kaufmann ist, sind unter anderem das Kunstrecht, der Kunstmarkt und das Thema „Raubkunst/Restitution“. Als vereidigter Kunst-Sachverständiger war und ist er weithin gefragt.

Lehmann gilt als herausragender Experte für deutsche Gemälde und Handzeichnungen der Romantik und des Realismus (19. Jahrhundert). Der Eintritt ist frei. Wie an jedem Sonntag bis 16. Oktober ist die Max-Wolf-Ausstellung im Schloss ab 13 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Für Gruppen (ab vier Personen) ist der Besuch auch wochentags möglich nach Anmeldung bei Gerhard Withopf, Telefon 09340/95060), Bernhard Berberich, Tellefon 09340/316, oder Burkard Gassenbauer, Tel. (09341) 4143. Auch Führungen werden angeboten.

Zum Abschluss der Ausstellung am 16. Oktober ein Wolf-Gemälde wird unter den Teilnehmern eines Preisrätsels verlost. Das Exponat, ist in der Ausstellung markiert. g