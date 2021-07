Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt

Verdiente Mitglieder wurden in der Hauptversammlung des FC Gissigheim ausgezeichnet.

Für ihre 40-jährige Treue zum Verein wurden Christa Fahrmeier, Gusti Heid, Franz Leimbach, Elke Meidel, Bernadette Odenwald, Alois Schreck, Cilli Steinbach, Herbert Stang, Waltraud Steffan, Bernhard Achstetter, Felix Dörr, Gerhard Keller und Bernhard Stang zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Für 35-jährige Zugehörigkeit erhielten 24 Mitglieder die Ehrennadel in Gold, 19 Sportler für 25-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber und 20 Mitglieder für 15-jährige Treue die Ehrennadel in Bronze. fcg