Königheim. Dem Kollegium der Kirchbergschule in Königheim wurden nun vier Tablets mit Tastatur und Stift übergeben, damit die Pädagogen im Falle von erneutem Fernunterricht besser ausgestattet sind und von zuhause aus unterrichten können. Wie es im Bericht der Verantwortlichen heißt, wurden die Tablets in die schulische Infrastruktur eingebunden und an die Klassenlehrer verteilt. Der Bund unterstützt den Schulträger mit einem festgelegten Geldbetrag bei der Beschaffung von „Leihgeräten für Lehrerkräfte“ aus dem „DigitalPakt Schule“. Die Pädagogen sollen nicht nur den digitalen Unterricht mit diesen Geräten gestalten, sondern diese auch für die Unterrichtsvorbereitung innerhalb und außerhalb der Schule nutzen. Vor dem Lockdown sind bereits 15 Notebooks als Leihgeräte für Schüler angeschafft worden, die im Bedarfsfall angefordert werden können.

Die Kirchbergschule Königheim ist als Grundschule digital gut aufgestellt, betonen die Verantwortlichen. Seit der Renovierung 2016/2017 gebe es ein stabiles Wlan. Die Klassen drei und vier arbeiten schon lange mit Whiteboards, Laptops oder im Computerraum, der mit zehn Schüler-Arbeitsplätzen bestückt ist.