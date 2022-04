Vielzahl an Anfängerschwimmkursen anbieten

Königheim. Mit dem Mitgliedsehrenzeichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Gold wurde Dr. Wolfgang Reinhart für das 50-Jahr-Jubiläum seiner Mitgliedschaft gewürdigt. Durchgeführt wurde die Auszeichnung durch Vera Lang und Christian Honikel, Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Königheim, bei der Reinhart Mitglied ist.

Die DLRG verzeichnete 2021 bundesweit rund 551 000 Mitglieder sowie 45 000 ehrenamtlich Engagierte und gilt damit als die größte freiwillige Wasser-Rettungsorganisation nicht nur in Deutschland, sondern sogar auf der ganzen Welt. Der Königheimer DLRG-Ortsgruppe gehören derzeit 478 (Ende 2021) Mitglieder an. „Pro Woche können 120 Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene in den Schwimmbädern in Höpfingen und Külsheim ausgebildet werden. Zusätzlich biete man Aqua-Fitness Kurse für circa 20 Erwachsene sowie freies Schwimmen an, erläuterte Lang bei diesem Anlass.“ „Das Kultusministerium konzipiert derzeit gemeinsam mit den beiden Baden-Württembergischen Schwimmverbänden und den DLRG-Landesverbänden ein Programm zur Verbesserung der Schwimmfähigkeiten von in erster Linie Vorschulkindern, mit dem an das durch Corona-bedingte Sofortprogramm 2021/2022 zur Förderung der Schwimmkenntnisse angeschlossen werden soll“, berichtete Wolfgang Reinhart. Nachdem bei diesem Sofortprogramm durch die pauschale Bezuschussung von Schwimmkursen ein Anreiz geschaffen worden sei, nach Öffnung der Bäder möglichst rasch eine Vielzahl an Anfängerschwimmkursen anzubieten, habe das Folgeprogramm „Schwimmfidel – ab ins Wasser“ zum Ziel, Schwimmkurse zu fördern, die im Rahmen nachhaltiger Kooperationen von Kindertageseinrichtungen mit Schwimmvereinen und DLRG-Ortsgruppen erfolgen werden.

Das neue, anspruchsvolle Programm solle ab 1. April pilotiert werden, teilte der Landtagsvizepräsident und Landtagsabgeordnete mit, der die immense Wichtigkeit von Schwimmkursen und Schwimmfertigkeiten insbesondere auch von Kindern explizit unterstrich. Reinhart, der zudem dem Finanz- und dem Wirtschaftsausschuss des Landtages angehört, bezifferte das Volumen des neuen Pilotprojektes „Schwimmfidel – ab ins Wasser“ mit 600 000 Euro. Die in der Pilotphase gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sollen in ein auf Dauer angelegtes, Förderprogramm zur Stärkung der Schwimmfähigkeit von Vorschul- und Grundschulkindern fließen, für das jährlich 1,25 Millionen Euro aus dem sogenannten „Solidarpakt Sport IV“ des Landes bereitgestellt werden.

