Gissigheim. Viele Freiwillige sind dem Aufruf des Obst- und Gartenbauvereins gefolgt und beteiligten sich an einem Arbeitseinsatz. Dabei wurden längs der Straßen die gemeindeeigenen Rabatten gesäubert und Sträucher wie Sanddorn, Ahorn, Buchs oder Hartriegel zurückgeschnitten beziehungsweise wieder in Form gebracht. Auch versuchte man, Bodendeckern ein ordentliches Aussehen zu geben. Viel Mühe gab man sich vor allem mit den Hochstammbäumen an der Schutzengelkapelle. Sie mussten in Höhe und Breite eingekürzt werden, um Schäden am renovierten „Schmuckkästchen“ abzuwenden und die Optik optimal zu gestalten. Das bei der Aktion angefallene Schnittgut und die vielen abgestorbene Pflanzenreste füllten schließlich einen großen Traktoranhänger. Das Material wurde ordnungsgemäß entsorgt. Bedauert wurden von den Verantwortlichen des Obst- und Gartenbauvereins, dass wegen der Corona-Vorschriften auf ein Vesper am Ende der Aktion verzichtet werden musste. Nun hoffen die Beteiligten, dass die Anwohner wie gewohnt während des Sommers die Rabatten hin und wieder im Auge behalten. emü