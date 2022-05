Viel Unrat aufgelesen

Gissigheim. Zum zweiten Mal wurde eine Müllsammelaktion in Gissigheim durchgeführt, die im Rahmen der „BVF-Kleeblatt“-Aktion über die Bühne ging. Bevor es losging, teilte man die Teilnehmer in Kleingruppen und zwei Schichten für Vor- und Nachmittag auf. Nachdem den Gruppen Strecken rund um und in Gissigheim zugeteilt wurden, ging es, gewappnet mit Greifzangen und Müllsäcken, los.

Ganz nach dem Motto: „Wir machen sauber“ wurde Gissigheim von Plastik-, über Altglas- bis hin zu Metallmüll befreit, was zu einem erheblich positiveren Erscheinungsbild beiträgt.

Und es kam wieder einiges zusammen. Zum Abschluss dieses erfolgreichen Tages traf man sich am Sportheim, schaute sich das Ergebnis an und überlegte, wie jeder selbst Müll vermeiden kann. Der Abschluss war im Sportheim des FC.

