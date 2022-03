Unterbringung von Flüchtlingen thematisiert

Königheim. Übersichtlich gestaltete sich die Tagesordnung der Königheimer Gemeinderatssitzung am Montag im Pülfringer Dorfgemeinschaftshaus. Der Neubau eines Reitplatzes in Königheim, zwei Neubauten von Einfamilienhäusern in Gissigheim und Pülfringen sowie die Einrichtung eines Verkaufsraums für Tiernahrung im auf einem Anwesen Außenbereich von Gissigheim standen zur Entscheidung an und wurden allesamt einhellig gebilligt.

Spenden für Kinder

Ebenfalls einstimmig segnete der Gemeinderat die Annahme von Spenden ab. Im vergangenen Jahr habe es drei solcher Zuwendungen in einer Höhe von insgesamt 1150 Euro gegeben, so Bürgermeister Ludger Krug. 500 Euro flossen an die Kirchbergschule in den Bereich Bildung und Betreuung, 150 Euro wurden für die Vorschulkinder zur Verfügung gestellt und 500 Euro kamen dem Kindergarten Königheim zugute.

Erfreulich berichtete der Bürgermeister über die Genehmigung des Königheimer Haushalts 2022 durch das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Landratsamts. Dort war darauf hingewiesen worden, dass mit dem Zahlungsmittelüberschuss keine Tilgung von Krediten möglich sei. Deshalb gelte es, eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden.

Friedhofsgebühren auf Prüfstand

Eine weitere Anmerkung galt der recht niedrigen Kostendeckung im Friedhofs- und Bestattungswesen von lediglich 76 Prozent. „Hier werden wir demnächst mit Hochrechnungen beginnen und es wird mit Sicherheit zu einer Anpassung der Gebühren kommen“, so Krug. Im Klartext heißt das: Die Kosten für Bestattung, Grabstellen oder Urnengräber werden auf den Prüfstand gestellt und teurer. Insgesamt wertete der Bürgermeister die Anmerkungen des Landratsamts als „zufriedenstellender als in den Vorjahren“. Den Schuldenabbau befürwortete der ausdrücklich.

Beim Punkt Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu Gemeindeangelegenheiten meldete sich Ute Baumann zu Wort. Sie äußerte sich zum Thema Mobilfunkmast in Pülfringen, zu dem sie in den FN bereits Mitte März vergangenen Jahres einen Leserbrief verfasst hatte. Auch der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung Ende März 2021 mit diesem Thema befasst (wir berichteten).

Baumann griff Ludger Krug direkt an. Er sei Bürgermeister aller Ortsteile von Königheim und hätte die Baugenehmigung einfach durchgewunken, ohne die Bürger von Pülfringen mit einzubeziehen. „Sie und kein Gemeinderat wollen einen solchen Masten vor der Tür haben“, schimpfte sie. Von jedem Fleck des Dorfes habe man Sicht auf den Funkturm. Das so schöne in die Natur eingebettete Dorf sei mit dem Funkmast verschandelt worden.

„Es war eine totale Fehlentscheidung so etwas zu genehmigen“, meinte sie. Die Bürger hätten das Recht zu Informationen und Anhörungen gehabt. Baumann: „Wenn Sie die Bürger mit ins Boot geholt hätten, hätten wir einen besseren Standort gefunden.“

Bauantrag ohne Voranfrage

Bürgermeister Ludger Krug verwies auf Antworten und Erklärungen, die er bereits im vergangenen Jahr gegeben hatte. Er habe den Bauantrag für den Mobilfunkmast ohne vorherige Anfrage auf den Tisch bekommen. Man sei auf die Suche nach anderen Lösungen gegangen, etwa die Sender auf einen vorhandenen Strommasten der ENBW zu stellen. Der Mobilfunkanbieter habe allerdings gesagt, dass dies nicht möglich sei, weil die Planungen schon zu weit gereift seien.

Um Alternativen bemüht

Zudem seien zwei gemeindeeigene Grundstücke in weiterer Entfernung zum Ort für die Errichtung des Masten angeboten worden, die allerdings abgelehnt worden seien. Auch habe die Gemeinde das Landratsamt kontaktiert, um zu erfragen, ob das gemeindliche Einvernehmen versagt werden könne.

Das Landratsamt habe geantwortet, dass es sich bei dem vorgesehenen Standort um einen Außenbereich handele und hier Funkmasten privilegiert seien, so dass hier keine Versagung möglich ist. Krug verwies auch auf den Grundstückseigentümer, der sicher rechtzeitig informiert gewesen sei, diese Kenntnisse aber an niemanden weitergegeben hätte.

Im Mittelpunkt einer weiteren Frage standen die zu erwartenden Flüchtlinge aus der Ukraine. Wieso baut man nicht das Rathaus aus, wollte Elmar Schwab wissen. Dafür stünden doch 68 000 Euro bereit, argumentierte er. Bürgermeister Ludger Krug erläuterte zunächst das dreigliedrige System von Land, Landkreis und Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme, um dann konkret zu werden. Man habe derzeit eine andere Situation als 2015. Aus der Ukraine kämen meist Frauen und Kinder und nicht, wie 2015 aus Syrien und Afghanistan, alleinstehende Männer.

Im Moment habe Königheim nur die Unterkunft in Pülfringen. Es gebe allerdings einige private Wohnungsangebote, die im Königheimer Rathaus erfasst und notiert würden. „Wenn wir wissen, wer konkret wann kommt, werden wir wieder auf die Eigentümer zukommen“, so Krug. Im alten Rat- oder Schulhaus von seien die Brandschäden beseitigt worden. Nun stehe es im Rohbauzustand da und sei momentan sicher nicht beziehbar.

Gedanken machen

Während Werner Waltert anmerkte, dass die Pülfringer Unterkunft alles andere als geeignet für Frauen und Kinder sei, herrschte unter den Mitgliedern des Gemeinderats Einigkeit über einen Fakt: Man müsse sich dringend Gedanken machen, wo in der Gemeinde Flüchtlinge unterzubringen seien. hvb