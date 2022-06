Unermüdlicher Erforscher der Volkskunde

Pülfringen. An diesem Dienstag vor 125 Jahren erblickte in Pülfringen Johannes Künzig das Licht der Welt. Der Bauernsohn hat sich bereits in jungen Jahren einen exzellenten Ruf als Volkskundler erworben. Nicht nur mit dem von ihm gegründeten Badischen Volksliedarchiv und der Edition badischer Sagen, sondern auch mit der unermüdlichen Erforschung der Volkskunde der Deutschen in und aus Ost- und Südosteuropa hat er Maßstäbe gesetzt. 1972 erhielt Künzig die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatgemeinde.

Johannes Künzig, geboren am 28. Juni 1897, entstammt einer alteingesessenen Bauersfamilie, in der er mit drei Geschwistern aufwuchs. Im Erleben von Überlieferungen und in der vom Elternhaus geförderten Begeisterung für das Volkslied liegen sicherlich die Wurzeln des volkskundlichen Forscherdrangs Künzigs, der als einer der wenigen seiner Zeit früh erkannt hat, dass der schnelle Wandel in der ländlichen Lebenswelt für das Jahrhunderte alte Volksgut die wachsende Gefahr mit sich brachte, in Vergessenheit zu geraten.

Unmittelbar nach dem am Tauberbischofsheimer Gymnasium abgelegten Abitur musste Künzig 1916 als Soldat in den Ersten Weltkrieg einrücken. Er kam an die Westfront, wo er damit begann, die von den Soldaten gesungenen Lieder niederzuschreiben. Die Aufzeichnungen wurden nach dem Krieg veröffentlicht.

Noch vom Lazarett aus nahm der 1917 bei Verdun schwer verwundete Künzig – die Zertrümmerung des linken Handgelenks beeinträchtigte ihn zeitlebens – sein Studium auf. Er studierte Germanistik, Geschichte und Volkskunde in Würzburg, Freiburg und Heidelberg und beschäftigte sich – wenig überraschend – in seiner Dissertation (1922) mit dem Volkslied.

Entstanden ist dabei eine Arbeit von enormer Bedeutung: Das Material zum Thema „Geschichte des Volksliedinteresses in Baden“ bildete den Grundstock für das von Künzig 1923 gegründete „Badische Volksliederarchiv“, aus dem sich die Badische Landesstelle für Volkskunde entwickelte.

Wie unermüdlich aktiv Künzig war, zeigt sich daran, dass die Sammlung bereits um 1939 weit über 5000 Tonaufzeichnungen von Volksliedern und -musik enthielt, festgehalten vom stetig durchs Land reisenden Forscher anfangs mittels „Edison-Apparat“ (Gerät zur akustisch-mechanischen Aufnahme und Wiedergabe) auf Wachsplatten, ab den 1930er Jahren auf Schallplattenfolien.

Bereits 1923, zwischen Promotion und Staatsexamen, veröffentlichte Künzig sein erstes Buch. In dem vom Leipziger Eichblatt-Verlag herausgegebenen Werk über Sagen hat Künzig überwiegend unveröffentlichtes Material zusammengefasst, darunter auch Überlieferungen aus seiner Heimatregion wie etwa „Die Weinfuhre in Königheim“ oder „Das Elfuhrglöckchen von Bretzingen“. Aufgrund dieser bemerkenswerten Arbeit wurde er von einem Verlag mit der Sammlung „Schwarzwaldsagen“ beauftragt, die 1930 erschien und zu einem in Fachkreisen hoch geschätzten Standardwerk volkskundlicher Forschung wurde.

Nachdem Künzig in wirtschaftlich schwieriger Zeit trotz hoher Qualifikation keine Anstellung im Lehramt für Höhere Schulen erhalten hatte, verdiente er sein Brot 1924/25 als Leiter der Pressestelle beim Deutschen Caritasverband. Danach war er an Höheren Schulen in Freiburg und Lahr tätig, ehe er ab 1937 als Professor für Volkskunde an der Hochschule für Lehrerbildung in Karlsruhe unterrichtete und 1942 als Leiter des neuen Instituts für Volkskunde an der Universität Freiburg berufen wurde.

Schon ab Ende der 1920er Jahre beschäftigte sich Künzig mit großer Leidenschaft mit den „Auslandsdeutschen“ beziehungsweise der „Sprachinsel-Volkskunde.“ In der Hoffnung, bei weitgehend isoliert lebenden deutschen Volksgruppen ursprüngliche Formen der Erzählung und des Liedes zu finden, bereiste er mehrfach Osteuropa. Die Forschungen auf den Spuren deutscher Auswanderer führten ihn vor allem ins rumänische Banat und nach Siebenbürgen, aber auch ins Schwarzmeergebiet bis auf die Krim.

Zu den Ergebnissen dieser Studienreisen gehören zahlreiche volkskundliche Monografien, Bildbände, Film- und Tonaufnahmen, darunter Publikationen wie die 1935 gedruckten „Deutschen Volkslieder aus dem rumänischen Banat“, Kommentare zu Foto-Veröffentlichungen wie „Deutsche Bauern in der ‘Schwäbischen Türkei’ (Ungarn)“ (1937) sowie Filme aus dem Alemannendorf Saderlach (Rumänien). Künzigs Konzept der Gegenüberstellung von Auswanderungsgebiet und Kolonistenort in der Abhandlung über Saderlach hat bis heute Vorbildcharakter für die Ausarbeitung von Heimatortsmonografien.

1937 wurde Künzig zum Professor für Volkskunde an der Hochschule für Lehrerbildung in Karlsruhe berufen, 1942 übernahm er vertretungsweise die Leitung des neuen Instituts für Volkskunde an der Freiburger Universität, nachdem ihm in der zweiten Hälfe der 1930er Jahre eine universitäre Laufbahn aus politischen Gründen versagt geblieben war. Im NSDAP-Parteiorgan war er damals als im Sold der Kirche stehend gebrandmarkt worden.

Es soll an dieser Stelle aber auch nicht verschwiegen werden, dass Künzig wohl auch deshalb zum Professor berufen wurde, weil er einen guten Ruf bei der NSDAP-Gauleitung Baden hatte. Letztlich wurde er 1945 als Professor entlassen, nachdem die französischen Besatzer die Abschaffung des Faches Volkskunde an der Freiburger Uni wegen der Nähe zum Nationalsozialismus verfügt hatten.

Erneut im Dienst der Caritas, war Künzig in den ersten Jahren nach dem Krieg, in dem umfangreiches Archivmaterial und seine (nicht gedruckte) Habilitationsschrift nach einem Fliegerangriff 1944 auf Freiburg verbrannt waren, als Flüchtlingsreferent tätig. Dabei ergab sich ein großes volkskundliches Betätigungsfeld, aus dem weitere wissenschaftliche Veröffentlichungen resultierten.

1949 ließ Künzig sich pensionieren und hatte damit Zeit für das intensive Sammeln von volkskundlichem Material, für Feldforschungen in Vertriebenen- und Flüchtlingslagern, für die Editionstätigkeit und den Ausbau seines Instituts für ostdeutsche Volkskunde, das 1964 in die Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg überging. Zu den bekanntesten Ergebnissen seiner Arbeit ab den 1950er Jahren gehören die Schallplatten-Edition „Ehe sie verklingen – alte deutsche Volksweisen vom Böhmerwald bis zur Wolga“ und die Herausgabe der Sammlungen „Balladen aus ostdeutscher Überlieferung“.

Seiner Heimat blieb Künzig stets eng verbunden. Hier, in Nachbarorten und in der Region fand er ebenfalls interessanten volkskundlichen „Stoff“. So entstanden Filme über das Grünkernmachen in Pülfringen (1938) und im Frankenland (1964) sowie über den Brauch des Todaustragens in Boxtal und Rauenberg (1967).

Mit Beschluss vom 9. Februar 1972 wurde der vielfach ausgezeichnete Volkskundler, der die Leitung seines Instituts 1970 seiner Frau übertragen hatte (1993 dann wurde der Walldürner Volkskundler Peter Assion der Leiter), zum Ehrenbürger seiner damals gerade noch selbständigen Heimatgemeinde Pülfringen ernannt. Da ihm das Reisen im Alter schwer fiel und er nicht in die Heimat kommen konnte, wurde die Urkunde nach Freiburg geschickt. Künzig, an den eine Straße in Pülfringen erinnert, starb im Alter von 84 Jahren am 10. April 1982 an den Folgen eines am Schreibtisch erlittenen Schlaganfalls in Freiburg, wo er auch die letzte Ruhestätte fand. g