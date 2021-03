Königheim. Ein angeschossener Wanderfalke wurde am Freitag in einem Gebäude in Königheim entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein Unbekannter etwa zwischen 12. und 19. März mit einem Schrotgewehr auf den Vogel, so dass dieser flugunfähig zu Boden ging und sich in einem Anwesen in der Hauptstraße versteckte.

Der Falke wurde vom Förster und Wildtierbeauftragten des Landratsamts Main-Tauber-Kreis stark abgemagert in Obhut genommen und zu einem Tierarzt gebracht. Dort ist der Vogel erstversorgt, behandelt und geröntgt worden, wobei drei Schrotkörner im Körper des Tiers festgestellt wurden.

Wanderfalken gelten nach dem Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützt. Wer einem Tier der besonders geschützten Art nachstellt, es verletzt oder tötet, begeht eine Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann.