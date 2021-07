Über 2800 Arbeitsstunden in den letzten beiden Jahren geleistet

In der Alten Schule zog der DRK-Ortsverein Brehmen Bilanz für das letzte Jahr. Langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brehmen. Nach der Begrüßung des Ortsvereinsvorsitzenden Bernd Frank folgte dessen Tätigkeitsbericht. 2019 hätten die aktiven Mitglieder 2155 Arbeitsstunden geleistet, 2020 680 Stunden. Im Frühjahr wurden die Spendenbriefe in Brehmen, Königheim und Buch ausgetragen.

Bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsverein Brehmen wurden einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft von der Kreisbereitschaftsleiterin Manuela Döhner sowie vom Ortsvereins-Vorsitzenden Bernd Frank geehrt. © DRK

Seit 2013 stehen in Königheim, Brehmen, Buch und Eubigheim DRK-Altkleidercontainer, die gut angenommen wurden. Sanitätsdienst leistete man beim Festival „Solarifari“ in Brehmen und unterstützte das Sport Service Team beim Lumpenball in Lauda, beim Altstadtfest in Tauberbischofsheim sowie beim autofreien Sonntag.

Sieben Versammlungen

Sieben Versammlungen wurden im Übungsraum durchgeführt zudem traf man sich sieben Mal zu Übungsabenden, an denen die HLW mit Defi und Tubus sowie Fallbeispielen geübt wurden. Erste-Hilfe-Kurse wurden in Tauberbischofsheim und Wertheim absolviert, sie wurden von den Ausbildern Bernd Frank, Philipp Herold und Katharina Beuchert durchgeführt. Seit 2019 hat der Verein mit Isabell Fischer eine weitere Ausbilderin. Philipp Herold absolvierte die Ausbildung zum Bereitschaftsleiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt hatten die Helfer der Helfer-vor-Ort-Gruppe 2019 zehn Einsätze, 2020 waren es drei Einsätze. Bedingt durch fehlende PSA und dem Eigenschutz wurden alle HVO-Gruppen 2020 während der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt. Unter der Kategorie Katastrophenschutz wurden ebenfalls Dienststunden geleistet. Eine Familienwanderung im Sommer sowie eine Winterwanderung jeweils nach Pülfringen wurden über die Bühne gebracht. Auch veranstaltete man wieder einen närrischen Seniorennachmittag. Beim Kinderferienprogramm der Gemeinde wirkte man mit, dazu wurde 2019 der Rettungshubschrauber Christoph 18 in Ochsenfurt besichtigt.

Der siebte Adventszauber am Brehmer Rathaus wurde erfolgreich abgehalten. Der Erlös wurde für Klara aus Sennfeld für ihre Delfintherapie verwendet.

Den Besuchsdienst des DRK am Jahresende bei Senioren ab 70 Jahren machten Erika Dosch-Briol, Diana Basel, und Bernd Frank, diese Besuche werden positiv aufgenommen. Im Kleiderladen „Jacke wie Hose“ seien drei Mitglieder im Helferteam. Erfreulich sei, dass der Verein zwei neue Mitglieder 2020 zu verzeichnen habe. Bei der Kreisversammlung in Königshofen bekam Irene Ganz die Henry-Dunant-Medaille überreicht.

Am Schluss würdigte der Vorsitzende alle aktiven Helfer für ihr Engagement und die vielen ehrenamtlichen Stunden, Dienst am Nächsten im Zeichen der Menschlichkeit zu tun.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Anschluss gab der JRK-Leiter den Bericht über die JRK-Gruppe ab und sprach von monatlichen Treffen. Die Kids halfen beim Austragen der Spendenbriefe mit, erlernten Erste-Hilfe-Kenntnisse und das Schminken von Wunden, machten viele Spiele drinnen und draußen. Sie waren in Schwäbisch Gmünd im Trampolino.

Anschließend trug Philipp Herold in Vertretung des Übungsleiters der Fit & Fun-Männerbewegungsgruppe, Markus Heilig, dessen Bericht vor. Die 19 Mitglieder lägen im Alter zwischen 44 und 73 Jahren. Man traf sich 42 mal zur Übungsstunde, in der man nicht nur Gymnastik- und Bewegungsübungen vornahm, ebenso hielt man sich mit Radfahren, Wandern, Schwimmen und Kegeln fit. Des Weiteren wurde ein dreitägiger Ausflug unternommen.

Einwandfreie Finanzführung

Danach erstattete Schatzmeisterin Katja Hofacker den Kassenbericht für 2019 und 2020. Die Kasse wurde von Martina Veith und Joachim Walzenbach geprüft, sie bescheinigten ihr eine einwandfreie Finanzführung. Martina Veith beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erteilt wurde.

Danach wurden Erika Dosch-Briol sowie Herbert Heilig als Ersatzdelegierte für die Kreisversammlungen bestätigt.

Im Anschluss informierte Kreisbereitschaftsleiterin Manuela Döhner über Seminare und Lehrgänge beim Kreisverband und über die durchgeführten Schnelltest-Aktionen, die gut angenommen worden seien. Ebenso gab sie den Termin für die Kreisversammlung am 23. September bekannt.

Dann berichtete Raphael Spengler über die Arbeit im Jugendrotkreuz – diese sei in der Corona-Zeit schwierig gewesen. Außerdem wies er auf den Lehrgang zum Jugendleiter hin, der im Kreisverband stattfindet.

Herta Wolf berichtete über den Bereich der Kreissozialarbeit im DRK-Kreisverband und über die Kleiderläden in Tauberbischofsheim und Wertheim.

Anschließend überbrachte der stellvertretende Kreisgeschäftsführer Uwe Rennhofer die Grüße von Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau und dem Präsidium. Er wies auf das Projekt „Wir! Ehrenamt stärken“ hin und bat, sich daran zu beteiligen. Außerdem berichtete er über die Arbeit im Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim. Ebenso informierte er über den aktuellen Stand des Baues des Kurzzeit- und Tagespflegezentrums in Wertheim sowie der Rettungswache.

Danach wurden einige Mitglieder von Manuela Döhner, Bernd Frank und Philipp Herold geehrt: für zehn Jahre Holger Hartmann, Steffi Schiefermeyer-Egles, für 15 Jahre Martina Reinhard, für 20 Jahre Karlheinz Spiesberger, für 25 Jahre Gaby Fischer, Bernhard Zegewitz, Daniela Zegewitz, Hubert Zegewitz, für 35 Jahre Irene Ganz, Herbert Heilig, für 50 Jahre Karl Kimmel.

Spende befürwortet

Im Anschluss wurde der Antrag gestellt, die Hochwasser-Betroffenen in Rheinland-Pfalz (Ahrweiler) mit einer Geldspende zu unterstützen, der von der Mitgliederversammlung befürwortet wurde. Unter Verschiedenes wurde von der Versammlung beschlossen, sich an den Kosten der neuen Ausschankanlage sowie Thekeneinrichtung im Bürgerhaus zu beteiligen. Ebenso erwähnte der Vorsitzende, dass der Ortsverein Brehmen mit dem Ortsverein Pülfringen sowie der DLRG Königheim die Antigen-Schnelltests im Gründerzentrum Tauberbischofsheim durchgeführt habe, sowie seit März bei der Firma Kärcher die Schnelltestaktionen unterstützt habe. Auch die Impfaktionen der Firma Kärcher untersütze der Ortsverein Brehmen mit der Praxis Dr. Schmied. drk