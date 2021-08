Topf auf dem Herd löste Brand aus

Königheim. Glück im Unglück hatten die beiden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Königheimer Prof.-Träger-Straße am Sonntagnachmittag. Gegen 15.30 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Ein auf dem angeschalteten Herd vergessener Topf war in Flammen geraten. Der Brand musste von der Feuerwehr gelöscht werden, wie die Polizei mitteilte. Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Senior blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Mit 55 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen waren die Feuerwehren aus Königheim/Gissigheim, Brehmen und Pülfringen sowie Tauberbischofsheim vor Ort, ebenso das Deutsche Rote Kreuz.

Über die Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. d ib