SV Königheim baut Beachvolleyball-Feld

Königheim. Mitglieder und Vorstand des SV Königheim hatten trotz der Corona-Pandemie ein stattliches Pensum zu absolvieren. Dies zeigten die Berichte bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Aber es wurde nicht nur Rückblick gehalten, sonden auch langjährige Mitglieder geehrt. Und die Sportlerfamilie hob ein neues Projekt aus der Taufe: Zwischen Hang und Parkplatz an der Brehmbachtalhalle in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportheim wird ein Beachvolleyball-Feld gebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Bernhard Uihlein und dem Totengedenken folgten Rechenschaftsberichte. Den Anfang machte Bernhard Uihlein (Vorsitzender Veranstaltungen), der in Vertretung von Michael Berthold (Vorsitzender Sport) auf die sportlichen Aktivitäten bei den Fußballern einging. Hier gab es aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht zu viel zu berichten. Erfreulich sei, dass die beiden Seniorenmannschaften die Klasse gehalten hätten.

In seiner Funktion als Vorsitzender Veranstaltungen blickte Uihlein kurz auf die stattgefundenen Events zurück. Hier hätten sowohl das Oktoberfest als auch das italienische Wochenende im Sportheim eine gute Resonanz erfahren, so dass einer Wiederholung nichts im Wege stünde. Das Weinblütenfest sei aufgrund der Pandemie ausgefallen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In diesem Jahr soll an dem Weinblütenfest-Wochenende ein Brehmbach-Fest unter Federführung der Musik- und Feuerwehrkapelle stattfinden, wobei der Sportverein das Essen übernimmt.

Weiter ist vorgesehen, am 24. September das 75-jährige Bestehen, unter anderem mit einem Bunten Abend, nachzufeiern.

Wie es letztlich mit dem Weinblütenfest in Zukunft weitergehen wird, stehe in den Sternen, so Uihlein abschließend.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anton Haag (Vorsitzender Baumaßnahmen) führte aus, dass die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED vorgesehen sei und dass am alten Sportplatz eine Schutzhütte gebaut werden solle. Auch im Sportheim stünden einige Ertüchtigungsmaßnahmen an.

Thomas Berthold (Vorsitzender Finanzen) durfte von einem guten finanziellen Fundament berichten.

Bei den Berichten aus den Abteilungen startete Claudia Bauer, Leiterin der Turnabteilung. Dort würden derzeit 210 Kinder und Jugendliche betreut werden. Die Nachfrage sei so groß, so dass es bei der Eltern-Kind-Gruppe derzeit eine Warteliste gebe. Sie hob hervor, dass noch Übungsleiterinnen und Übungsleiter gebraucht würden. Jeder sei willkommen, sich zu engagieren. Aufgrund der Corona-Bestimmungen sei über längere Zeit nur ein eingeschränkter Übungsbetrieb möglich gewesen. Auch die traditionelle Turnschau musste abgesagt werden. Sie sei aber froh, dass zumindest eine abgespeckte Version habe stattfinden können. Auch sei es eine gute Sache gewesen, dass man die Vereinsmeisterschaft im Mai in der Brehmbachtalhalle habe durchführen können.

Tim Faulhaber berichtete von den Fußballern, die als FV Brehmbachtal mit den Kickern vom FC Gissigheim spielen. Trainer Michael Karle habe für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Von den Juniorenfußballern berichtete Martin Müller. Hier bilde der SV Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen aus der Nachbarschaft, da es nicht möglich ist, allein Mannschaften zu stellen.

Der Rückblick des Abteilungsleiters Aikido, Helmut Theobald, fiel äußerst kurz aus, da der Trainingsbetrieb aufgrund der Corona-Einschränkungen ausgesetzt werden musste. Er hoffte, dass es möglich sein werde, im September den 25. Geburtstag der Abteilung zu feiern.

Die Kassen prüften Doris Uihlein und Johannes Eckl. Uihlein bescheinigte Thomas Berthold eine einwandfreie Kassenführung, so dass der Entlastung des gesamten Vorstands nichts entgegen stehe. Diese beantragte schließlich Bürgermeister Ludger Krug, der die Sportlerfamilie für die vielfältigen Aktivitäten, auch zum Wohl der Dorfgemeinschaft, würdigte. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Für eine kurze Diskussion sorgte der geplante Bau eines Beachvolleyball-Felds, und zwar die Frage, ob es mit oder ohne Zaun gebaut werden soll. Im Falle eines Zaunes würde es einen Zuschuss geben, der allerdings nur einen Teil der zusätzlichen Kosten abdecken würde.

Schließlich beschlossen die anwesenden Mitglieder, auf den Zaun zu verzichten. Eine spätere Installation wäre, sollte sich herausstellen, dass ein Zaun gebraucht wird, immer noch möglich. svk