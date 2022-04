Suche nach Unterkünften

Königheim. Momentan berichten die Bürger- und Oberbürgermeister im Main-Tauber-Kreis zu Beginn jeder Gemeinderatssitzung von der Situation im Umgang mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine und deren Unterbringung. So auch Königheims Bürgermeister Ludger Krug. Er sprach von einem „blutigen Angriffskrieg“, in dessen Folge hunderttausende Menschen die Flucht ergriffen. Auch in Baden-Württemberg und Main-Tauber-Kreis kämen vermehrt Flüchtlinge an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die baden-württembergische Justizministerin habe sämtliche Messen im Land für die Aufnahme von Flüchtlingen aktiviert. Wer nicht privat bei Verwandten oder Bekannten unterkomme, bekomme zunächst in den staatlichen Landeserstaufnahmeeinrichtungen ein Dach über dem Kopf. Im zweiten Schritt seien die Stadt- und Landkreise in der Pflicht. Krug sprach allerdings von einer Überforderung bei den vielen Menschen, die Schutz suchten. Deshalb sei auch bei den Städten und Gemeinden um Unterstützung gebeten worden. Im Königheimer Amtsblatt sei bereits ein Aufruf gestartet worden, freien und für sechs bis zwölf Monate verfügbaren Wohnraum zu melden. Seither habe die Verwaltung zehn bis zwölf Angebote erhalten. Dabei handle es sich sowohl um Wohnungen als auch um einzelne Zimmer in bestehenden Wohnungen, so der Bürgermeister. Weitere Angebote nehme die Gemeinde gerne an.

Zahlreiche Fragen hätten ihn zur derzeitigen Breitbandverlegung in der Gemeinde erreicht, so Krug. Er stellte klar, dass dieser Ausbau nicht von der Breitbandversorgung Deutschland (BBV), die jeden Haushalte, der einen Vertrag abschließt, mit Glasfaser versorgen will. Vielmehr gehe es um die dritte und vierte Ausbauphase des Landkreises, in der Aussiedlerhöfe und Gewerbegebiete mit Breitband versorgt werden.

30er-Zonen bei Kindergärten

Der Bürgermeister informierte auch über eine gemeinsam mit dem Landratsamt vorgenommene Verkehrsschau. In diesem Rahmen habe sich ergeben, dass die Bereiche der Kindergärten in Gissigheim und Pülfringen zu 30er-Zonen werden. Diese Tempodrosselung gelte allerdings ausschließlich während der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen. Entsprechende Schilder werden in Kürze angebracht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bauanträge fanden allesamt mehrheitlich die Zustimmung des Gremiums. Der Bebauungsplan für den Solarpark Hof Birkenfeld, für dessen Errichtung sich der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Januar entschieden hatte, wurde ebenfalls auf den Weg gebracht.

Eine Bürgerin, deren Sohn Schüler der Kirchbergschule ist, fragte nach dem Aufzugschacht der Grundschule, in dem ein Fahrstuhl fehle. Ihr Sohn sei derzeit gehbehindert und habe Schwierigkeiten ins Klassenzimmer zu kommen, an der Frühbetreuung teilzunehmen, zur Toilette oder zur Mensa zu gehen. Ludger Krug befasste sich im Nachgang intensiv mit diesem Thema. Das Grundschulkind, so seine Aussage, sei nicht auf Dauer beeinträchtigt, sondern habe sich den Fuß gebrochen. In der Tat befinde sich in dem Schacht kein Aufzug, weil keine Notwendigkeit für eine solche im mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag liegende Investition bestand. Hinzu kämen laufende Wartungskosten, die regelmäßig erfolgen müssten.

Wenn ein Kind dauerhaft beeinträchtigt sei, wäre eine solche Ausgabe sinnvoll, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, so Ludger Krug. Im vorliegenden Fall gehe er aber davon aus, dass eine Überbrückungslösung möglich sei. Er sei mit der Mutter im Gespräch. hvb